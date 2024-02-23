Söke'de her kesim tarafından sevilen, Söke'nin fahri hemşerisi olan Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar Söke gerçekleştirilen programa katıldı. İlk olarak Başkan Arıkan ile birlikte kahvaltılı toplantıda Muhtarlarla buluşan eski Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar ardından, CHP İlçe Merkezinde partililerle buluşmaya katıldı.

İlçe Başkanı Muammer Akmazlar, Söke Belediyesi önceki dönem başkanlarından Necdet Özekmekçi, belediye meclis üyesi adayları ve partililerin yer aldığı etkinliklerde parti buluşmasının ardından İstasyon caddesinde esnaf gezisi yapıldı.

Bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var, Bizler Atatürk devrim ve ilkelerine sonuna kadar bağlı insanlarız diyen Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; “Ortak bir amaç için hep birlikteyiz. Amacımız CHP Bayrağını 5. Kez Söke’de dalgalandırmak. Biz Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de dediği gibi bir Türkiye ittifakı yapıyoruz. Zaten sahada çalışmalarımız çok güzel, 8 aydır yaptığımız çalışmalar ortada. Yaptığımız işlerin açılışlarını arka arkaya yapacağız. Bizim anlık düşünceler, çıkar ve menfaatlerle hareket etmememiz; hep beraber ilçe örgütümüz, kadın ve gençlik kollarımız, tüm partililerimizle yürek yüreğe meydanlarda olmalıyız” dedi.

Isparta’da görev yapsa da kalbinin Söke’de olduğunu ve Sökelilerle birlikte attığını belirten Aydın önceki dönem Milletvekillerinden Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar; “Benim hemşerime, vatandaşlarıma hizmet etme için milletvekili olmama gerek yok. Ben ayrıca partiliyim. Her zaman da partime hizmet etmeye devam edeceğim. Bu dönem önemli bir dönem, Türkiye için önemli. Bunun için önce Söke ve Aydın diyoruz. Söke’de Mustafa İberya Arıkan kardeşimin 8 ayda Söke’ye getirdiği enerji ortada. Bundan sonrada çok güzel işler yapacağına inancımız ve güvenimiz tam. Görüyorum ki Sökeliler de ona inanıyor ve güveniyor. Ben başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” diye konuştu.