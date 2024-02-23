Efeler Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptığı günden bu yana çalışmalarını son sürat sürdüren, gittiği her mahallede vatandaşlarca sevgiyle karşılanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, ziyaretlerini sürdürüyor. Her günü bir öncekinden daha yoğun geçen, Efeler’de basılmadık taş, sıkılmadık el bırakmamak üzere çalışmalarını gerçekleştiren performansı Efeler halkı tarafından da takdirle karşılanıyor.

CHP’li Yetişkin’in son durağı ilçenin kırsal mahalleleri oldu. Aynı akşamda hem Baltaköy hem de Şahnalı mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Yetişkin, Efelerlilere projelerini ve vaatlerini anlattı.

Baltaköy Yetişkin’i çok sevdi

Baltaköylü hemşehrileri, Yetişkin’i düzenledikleri törenle karşıladı. Meşaleler ve sloganlar eşliğinde mahalleye giren Yetişkin, ‘Efeler Yetişkin ile Anıl’acak’ ve ‘Efeler bizim’ sloganlarına alkışla eşlik etti. Ardından kıraathane ve esnaflarla buluşan Yetişkin’e Baltaköylüler destek sözü verdi.

Baltaköy Mahallesi’nin ardından Şahnalı Mahallesi’ne giden Yetişkin, burada vaat ve projelerini anlatarak Şahnalılar ile fikir alışverişinde bulundu. Yetişkin’e ziyaretinde CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, partililer ve CHP Efeler Belediyesi Meclis Üyesi adayları da eşlik etti.