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Gençay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan övgü dolu sözlerle bahsederek, Didim için tam uyumla çalışacaklarını söyledi.

Didim Hitit Çorumlular Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Eray Özer ve dernek üyeleri, CHP Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay’ı çalışma ofisinde ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Gençay, Didim için çok çalışacaklarını vurguladı. Gençay, “Didim'de yaşayan değerli Çorumlu komşularımızın dertlerini, sıkıntılarını, beklentilerini dinledik, projelerimizi anlattık. Didim Hitit Çorumlular Dayanışma ve Kültür Derneğine hoş sohbetleri ve destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Gençay, “Kimseyi ayırt etmeden, herkesin elini sıkacağımıza söz veriyoruz. Sorunları birlikte tespit edeceğiz, birlikte çözüm üreteceğiz. Çünkü aile olmak bunu gerektirir. Didim benim evim, siz de benim ailemsiniz” ifadelerini kullandı.

“Özlem Başkanı örnek alıyoruz”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı olduğunu vurgulayan Gençay, “Aydın Büyükşehir’e kadın eli değdi. Özlem Başkanı örnek alıyoruz. Didim’e de kadın eli değecek” dedi.

“Deniz Atabay’ın önemli hizmetleri oldu”

Mevcut Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın Didim’e önemli hizmetlerinin olduğunu söyleyen Gençay, “Biz Deniz başkanımızın devam eden projelerini tamamlayacağız. Kendisinin Didim’e çok hizmeti oldu. Emekleri için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.