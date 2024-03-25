AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, 20 Temmuz Mahallesi ve İbrahim Paşa Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi‘nde ihale ve yıkım çalışmalarının Haziran ayında başlayacağını açıkladı.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - AK Parti Belediye Başkan Adayı Savran yaptığı açıklamada, Nevşehirli vatandaşların en büyük beklentilerinden biri olan Kentsel Dönüşüm Projesi konusunda görev süresi boyunca önemli adımlar attıklarını ve proje için bu yıl inşaat çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. Bölgede Yıkım çalışmalarının 2023 yılı son aylarında başlamasını planladıklarını ve bu konuda bölgedeki vatandaşlara daha öncesinden tebligat yaptıklarını belirten Savran, bölgedeki hak sahiplerinin talebi doğrultusunda yıkım çalışmalarını 2024 yazına ertelediklerini anlattı.

“UZUN YILLARDIR ÇÖZÜLEMEYEN PROBLEMİ ÇÖZDÜK”

Haziran ayında bölgede yıkım çalışmalarının başlayarak söz konusu ihaleyi yapacaklarını duyuran Savran, “Kentsel Dönüşüm Projesi uzun yıllardır beklenen bir proje. Ben belediye başkanı olduğumda, bu şehrin uzun süredir yapılamayan projelerinden biri olarak kentsel dönüşüm meselesini incelediğimde şunu gördüm; oradaki ev ya da arsa sahibi vatandaşlar bu konuda belediye ile anlaşmakta güçlük çekiyorlar. Anlaşamadıkları için arsaları belediyeye devrolmuyor ve inşaatlar başlayamıyor. Vatandaşlarımız haklı olarak anlaşamıyor. Çünkü teklif edilen paralar, yeni ev almaya geçmiyor. Evleri peşinata sayılsa bu sefer sonrasındaki vadeler için de ödeme güçlüğü çekiyor. Bu nedenle eski evinden çıkmak istemiyor. Çünkü kirada kalacağını, evsiz kalacağını düşünüyor. Bunu nasıl aşarız diye düşündük. Türkiye'nin dört bir yanında kentsel dönüşümü başarıyla ilerletmiş, başarmış, şehirleri, büyük ilçeleri, kentsel dönüşüm projelerinde çalışmış firmaları inceleyerek ekiplerimiz zaman zaman ziyaretler yaptı. Buralarda birebir, yüz yüze görüşmeler yaparak bir rapor hazırladılar. Bu raporun incelenmesi sonucu da metrekare usulü anlaşma yöntem ile bu işi çözdük. Nasıl çözdük? Yeni Adliye Sarı’nın arka tarafında, 20 Temmuz ve İbrahim Paşa Mahalleleri sınırları içindeki 350 konut ve 75 dükkanlık bölümde 20 yıldır anlaşılamayan hak sahipleri ile 4 ayda anlaştık. Sadece 4 ayda. 2023 Ekim ayında tebligat gönderdik. Kasım ayında yıkımlara başlayıp Aralık ayında ihalesini yapıp bu aylarda ise inşaatına başlamayı planlıyorduk. Biz tebligatları gönderdiğimizde o bölgede oturan vatandaşlarımız geldi. Daha önce haberdar etmemize rağmen sürecin bu kadar hızlı ilerleyebileceğini düşünmedikleri için kışlık yakacaklarını aldıklarını, yeni bir ev henüz bulamadıklarını ve yıkım çalışmalarının bahar aylarında başlamasını istediler. Biz de mağduriyet doğmaması için bu ihaleyi ve yıkımı Haziran ayına erteledik. İnşallah Allah kısmet ederse Haziran ayında bunu hep birlikte göreceğiz.” diye konuştu.

“KİMSEYİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ”

Kentsel Dönüşüm Projesi’nin bu yıla kalmasının tek sebebinin vatandaşlara mağduriyet yaşatmak istemediklerinden kaynaklandığını vurgulayan Savran, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bu konuda zaman zaman ‘Seçim zamanı geldi aynı şeyler konuşuluyor’ gibi söylemlerle eleştiriliyoruz. Bakın seçim düşünen bir belediye başkanı, bir aday vatandaşların isteklerini görmez, Kasım ayında oraların ihalesini yapıp evleri yıkar ve ondan sonra da ‘20 yıldır çözülemeyen meseleyi çözdüm’ diye de şov yapardı. Tabii ki seçimi bizde çok önemsiyoruz, tabii ki kazanacağız, kazanmak istiyoruz. Ancak bir kişinin bile gönlü kırılmasın, bir kişi bile mağdur olmasın istiyoruz. Bir sadece seçimi, vatandaş memnuniyetini ya da vatandaşın gönlünü değil de seçimi düşünseydik o bölgedeki vatandaşların kışı geçirmelerini beklemeden yıkıma başlardık. Ama bu adil olmazdı. O yüzden biz oradan alacağımız oyu, başka şekilde de vatandaşlarımıza kendimize anlatırız, alırız diyerek bunu erteledik. İnşallah yeni dönemde ilk Belediye Meclis Toplantısın da bu bölgedeki vatandaşlarımıza kira desteğiyle ilgili bir karar alacağız. Evlerini yıkacağımız vatandaşlarımıza kira desteği de sağlayacağız. Çünkü bu projeyi artık bir an önce bitirmek istiyoruz. Proje bittiğinde o bölgede 30 metre genişliğinde bir cadde oluşuyor. Bu cadde Nevşehir'in ikinci ana caddesi olacak. Böylelikle trafik ikiye bölünecek. Bu durum şehir içi trafiğinde de ciddi bir rahatlamaya neden olacak.”