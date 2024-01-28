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Öte yandan seçim beyannamesini de 30 Ocak Salı günü Ankara'da AK Parti'nin yeni ek binasında açıklayacak AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırlanan beyannamesinde "kentsel dönüşüm" vurgusunun ön planda olduğu kaydedildi.

Erdoğan, AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Nebi Hatipoğlu olduğunu açıklamıştı.

Başkan Ömer Günel farkıyla bir proje daha hayata geçti: “Adalı Kart”

Başkan Ömer Günel farkıyla bir proje daha hayata geçti: “Adalı Kart”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’in ilçelerindeki belediye başkan adaylarını bugün saat 13.30'da Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyuracak. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti, İzmir'de 5 ilçede MHP adayını destekleme kararı almıştı.

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