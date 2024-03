Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilkokul ve ortaokul kategorisinde düzenlenen Selçuklu Akıl ve Zeka Oyunları Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.KONYA (İGFA) - Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunda düzenlenen ödül törenindeki konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kadınlar her zaman baş tacı olduğunu bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğini söyledi.

Çocukların akademik başarılarının yanında kişisel başarılarının da önemli olduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “ Burada çocuklarımıza ve okullarımıza ödüllerini verdik. Gençlerimiz için çocuklarımız için ne yapsak az. Biz onlara her dokunduğumuzda onlar bize kat kat fazlasını geri veriyorlar. O yüzden biz her zaman gençlerimizle, çocuklarımızla, öğrencilerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Onların her alanda kendilerini geliştirmeleri, her alanda kendilerini ifade edebilmeleri bizim için çok önemli. Akademik eğitim tabi ki olacak ama akademik eğitimin yanında gençlerimizin, çocuklarımızın kendilerini farklı kategorilerde spor alanında, sanat alanında, müzik alanında ve bugünkü olduğu gibi farklı oyun alanlarında kendilerini en güzel şekilde ifade edebilmeleri ve burada güzel başarılar elde ederek kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bu manada biz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle çok güzel bir işbirliği yürütüyoruz. Burada İlçe Milli Eğitim Müdürümüze özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şahsında da tüm ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

“TÜRKİYE’DE OLMAYAN BİR İŞİ BİRLİKTE BAŞARIYORUZ”

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye’de olmayan bir işi birlikte başardıklarını belirten Başkan Pekyatırmacı, “Daha evvel SEDEP programları ile başladığımız birlikteliğimizi bu dönem SETAP Selçuklu Eğitim Teknoloji Atölyeleri Programlarıyla devam ettik, geliştirdik ve çok güzel bir neticeleri elde ettik. Bugün Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyemizde, Beyhekim’deki Gelişim Teknoloji Akademimizde, Selçuklu Kongre Merkezindeki Sanat Akademimizde, Sille’de Tabiat Okulunda, Trafik Eğitim Parkımızda yine aynı şekilde “3. Sınıflar Yüzme Öğreniyorum” programında bütün çocuklarımızla birebir ilgilenme fırsatına sahip oluyoruz ve bu işi de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte işbirliği ve koordinasyon halinde yürütüyoruz. Bu çok büyük bir organizasyon. 100 bine yakın gencimize, çocuğumuza bir dönem içerisinde dokunmuş durumdayız. Onların belki hayatına yön verecek farklı alanları, farklı kapıları onlara açmış durumdayız. Bu yüzden çok mutluyuz. Ben tüm okul idarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve öğrenci velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bu programları uygulayabilmemiz için sizlerin destekleri çok önemli. Tekrar yarışmaya katılan okullarımızı öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Burada elde ettiğimiz başarılar gelişerek devam edecek buradaki birincilikler Konyamıza yeni şampiyonluklar getirecek Selçuklumuzdan nice şampiyonlar nice birincileri inşallah hep birlikte çıkartacağız. “ şeklinde konuştu.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN KENDİLERİNİ GELİŞTİRMESİ İÇİN BİR FIRSAT”

Öğrencilerin aydınlık geleceğin mimarları olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar: “Her zaman ifade ettiğimiz gibi her türlü bilimsel, kültürel,sanatsal, sportif faaliyetlerin eğitimin vazgeçilmez birer parçası olduğunu ifade etmek istiyorum. İnsan sosyal bir varlık hayat serüveni boyunca hayattan keyif almasını sağlayan nadir anlardan birisi kendini gerçekleştirdiği andır. Bu tür faaliyetleri biz aynı zamanda öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirme fırsatı olarak görüyoruz. Başarma hazzını yaşama kendilerini ifade etme ve kendilerini gerçekleştirme imkanı sunduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bu tür etkinlikleri son derece önemsiyoruz.

Ben etkinliklerin hazırlanmasında emeği olan bütün öğretmenlerimize organizasyonda görev alan arkadaşlarımıza, belediye başkanımızın şahsında bize verdiği destek için belediyemize, huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Selçuklu Belediyesi sanat,eğitim,teknoloji ve atölye programları (SETAP) çatısı altında faaliyetlerine devam ediyor. Bu anlamda 6-7 Mart tarihleri arasında ilkokul ve ortaokullar arası akıl, zeka oyunları yarışması düzenlendi. Akıl zeka oyunları yarışmasında öğrenciler hem eğlendi hem de oynadıkları oyunlarda becerilerini ortaya koydu. Öğrenciler, Mangala, Q-Bitz, Equilibrio, Pentoga, Küre; ortaokul kategorisinde ise Kulami, Reversi, Mangala,Pentago, Küre olmak üzere 5 farklı oyun türünde yarıştı.

Yarışmada birinci olan öğrenciler altın madalya ve bisiklet, ikinciler gümüş madalya ve akıllı saat, üçüncüler ise bronz madalya ve bluetooth kulaklık almaya hak kazandı.

Yarışmada İlkokul kategorisinde Cahit Zarifoğlu İlkokulu birincilik,Alaeddin İlkokulu ikincilik, Şerife Akkanat İlkokulu üçüncülük kupası alırken ortaokul kategorisinde Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu birincilik, Özel Konya Şehir Ortaokulu ikincilik, Erdem Bayazıt Ortaokulu üçüncülük kupasını kaldırdı.

Düzenlenen ödül törenine Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, belediye meclis üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.