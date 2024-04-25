Aktiffelsefe Kültür Derneği, 35’inci yılını coşkulu bir festival ile kutluyor.ANKARA (İGFA) - Daha iyi bir birey, daha iyi bir toplum ve daha iyi bir dünya inşa edebilmek amacıyla, insanlığın sahip olduğu kültürel ve tarihî değerlerle felsefî birikimleri halkla etkin bir şekilde ve tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak paylaşan Aktiffelsefe Kültür Derneği, kuruluşunun 35’inci yılını geniş katılımlı ve zengin içerikli bir festival ile kutlamaya hazırlanıyor.

Festivalin bu yılki sloganı, derneğin felsefe ile yaşam arasında bir köprü olduğu bilinci ve insan için değerli olanı koruyarak geleceğe aktarmak fikriyle “İnsan Köprüdür” olarak belirlendi. Türkiye genelinde 18 şubesi bulunan derneğin büyük buluşması, 27 Nisan’da Ankara’da, Zübeyde Hanım Çankaya Evi’nde gerçekleşecek.

DERNEK FELSEFEYE İLGİYİ ARTTIRMAK YOLUNDA BÜYÜK MESAFELER KAT ETTİ

Tarihin değerli fikirlerini geleceğe aktaran ve topluma yararlı sosyal kampanya ve etkinlikleri gönüllülük esasıyla düzenleyen Aktiffelsefe Kültür Derneği, teorik ve pratik çalışmalarla ülke genelinde dileyen ve ilgi duyan herkesin yaşamını daha iyi hale getirmeye odaklanmış olarak çalışıyor. Kültürel, felsefî, sosyal ve ekolojik çalışmalarla insanların düşünme, sorgulama ve iyi olanı seçebilme yeteneklerini felsefe aracılığıyla geliştirmeyi görev bilen dernek, tam 35 yıldır daha iyi bir toplum oluşmasına katkıda bulunabilmek için felsefeye ilgiyi arttırmak yolunda büyük mesafeler kat etti.

35.YIL AKTİFFELSEFE FESTİVALİ -2024 FESTİVAL PROGRAMI

FESTİVAL PROGRAMI

Felsefeye ilgi duyan herkesin katılımına açık olan ve “İnsan Köprüdür” sloganına sahip festivalin programı şöyle:

27 Nisan Cumartesi 2024

Kokteyl ve Açılış Saat: 12.00 Feniks Dergi 100.sayı ve 35.yıl “İnsan Köprüdür” kitabı Lansmanı

Panel Saat: 14.30 İnsan Köprüdür -Eğitim, Sanat, Bilim, Birlikte Yaşam

Tiyatro Saat: 16.00 Tiyatro: Yalınayak Sokrates

Çocuklar için Gün içinde etkinliklerle eşzamanlı olarak çocuklara yönelik sanat ve bilim atölyeleri.

Tüm bu etkinliklere ek olarak Karikatür Sergisi, Mutlu çocuk yetiştirme, Ekoloji, GEA Arama Kurtarma Ekoloji ve İnsani Yardım, Uygarlıklar Atölyesi gibi pek çok alanda açılacak stantlarla, katılımcılara zengin bir deneyim sunulması amaçlanıyor.

Yer: Zübeyde Hanım Çankaya Evi, Ankara