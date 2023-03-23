Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizi yüzde 8,5'te sabit bıraktı.İSTANBUL (İGFA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı.

Bu ay faizde değişikliğe gitmeyen Merkez Bankası, faizi yüzde 8,5'te sabit bıraktı.

Değrmin yol açtığı arz-talep dengesiziliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir diyen

Yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan veriler tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşmesine rağmen, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişeleri sürmekte, finansal istikrarı tehdit eden koşulların oluştuğu gözlenmektedir" denilen PPK kararında, finansal piyasaların merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıttığını belirtildi.

Asrın felaketi öncesindeki öncü göstergeler 2023 yılının ilk çeyreğinde iç talebin dış talebe kıyasla daha canlı olduğuna ve büyüme eğiliminde artışa işaret ettiğine vurgu yapılan kararda, "Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Kurul, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi metninde belirttiği üzere, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir. Kurul, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirecektir" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, depremin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiğini kaydetti.

https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1638858402913824770

Hatırlanacağı gibi, Merkez Bankası, Şubat ayındaki toplantıda 50 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizini yüzde 8,5'e çekmişti.