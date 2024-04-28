Mersin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Projeler Şubesi ‘Uluslararası Kardeşlik, Uluslar Ötesi Birlik’ mottosuyla Kardeş Şehir Öğrenci Değişim Programı kapsamında Mersinli gençlere dünyayı tanıma fırsatı sunuyor. Büyükşehir bu kapsamda gençleri, Mersin’in kardeş şehri olan Almanya’nın Oberhausen kentine götürecek. Programa katılmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 3 Mayıs.MERSİN (İGFA) - Mersinli gençlerin değişim programı ile yabancı kültürleri ve coğrafyaları yerinde görebilmesi ve kalıcı dostluklar geliştirebilmesi adına yapılan Kardeş Şehir Öğrenci Değişim Programı sayesinde gençler farklı ülkeler görme fırsatı yakalıyor. Program kapsamında bu yaz gençler Almanya’nın Oberhausen kentine gidecek. 3-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak gezi için hazırlıklarını titizlikle sürdüren Büyükşehir Belediyesi, başvuruları almayı sürdürüyor. Bilgi almak isteyenler www.mersin.bel.tr ile Teksin Mersin’in ve Alo 185 üzerinden alabilecek.

Evrim: “Prensip; iki şehir gençleri arasında kültürel, sosyal yakınlaşma sağlamak”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, projeyle alakalı bilgi vererek, “Bu Oberhausen kardeş kentimizle yaptığımız bir proje. Bir yıl onlar bize geliyorlar, bir yıl biz onlara gidiyoruz. Prensip; iki şehir gençleri arasında kültürel, sosyal yakınlaşma sağlamak. İki yıl boyunca karşılıklı bir tanışma ve yakınlaşma vesilesi oluyor. Etkinlikler çok güzel geçiyor. Oberhausen Belediyesi buna çok önem veriyor. Güzel bir proje” dedi.

Benzer projeyi Mersin’in diğer kardeş şehri Kushimoto ile de yaptıklaını sözlerine ekleyen Evrim, hazırlıkların sürdüğünü belirterek, “Çok ciddi bir hazırlık döneminden geçiriyor geçiyoruz. Sıkı bir yönetmelik var, çocukları çok titizlikle seçiyoruz. Genel Sekreterimiz Başkanlığı’nda bir üst kurul oluşuyor. Onlar çocukların dil seviyelerini, temsil kabiliyetlerini inceliyorlar ona göre seçiyoruz. Giden çocukların yüzde 30’u kadar da belediye personeli çocuklarına kontenjanımız var” diye konuştu.

“Yakın dostluklar, güzel hikayeler doğuyor”

Evrim, yapılan gezilerin çocukların kariyer kararlarında da etkili olduğunu kaydederek, “Geçen sene gönderdiğimiz kızlarımızdan biri orada yüksek öğrenime başladı. Böyle çok yakın dostluklar, güzel hikayeler doğuyor. Amaç da bu zaten” diye belirtti.

Programla ilgili dikkat edilmesi gereken konular;

Veliler; Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı öncesinde uçak bileti, vize işlemleri, seyahat sigortası gibi ödemeleri kendileri yapar. Program sırasında yaşanacak sağlık sorunları, seyahat sağlık sigortası kapsamında değilse yapılan harcamalar veliler tarafından karşılanır. Program, karşılıklı ağırlama esasına dayalıdır. Programa katılan öğrenci, bir sonraki değişim programında yurt dışından gelecek olan öğrenciyi ağırlamakla yükümlüdür.