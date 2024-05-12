Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında öğrenciler Antray'da kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Ulaşım A.Ş.’ye bağlı Antray minik kitapseverleri ağırladı. Ellerinde kitaplarıyla 3.Etap Varsak-Müze etabı Gazi durağında Antray’a binen Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri Müze durağına kadar yolculuk yaptı. Yolculuk boyunca kitap okuyan öğrenciler, hazırladıkları renkli pankartlarla da kitap okumanın önemine dikkat çekti.

BAŞKAN BÖCEK’E TEŞEKKÜR

Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Baki, etkinlik için kendilerine destek veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Baki, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında okulumuz 3. sınıf öğrencileri ile tramvayda kitap okuma etkinliği düzenlemeye karar verdik. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Ulaşım A.Ş. yetkilileri ile yaptığımız görüşme sonucunda bizlere güzel bir imkan sağladılar. İstasyonlarda ve tramvay içerisinde öğrencilerimizin güvenliği sağlanarak çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz hem kitap okudu hem de kitap okumanın dikkatine dikkat çekti. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.