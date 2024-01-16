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Emekli Vali Yardımcısı Nevzat Sinan’ın görev yaptığı illerden esinlenerek dağlama tekniği ile oluşturduğu “Atatürk’ün İzinde Adım Adım Anadolu” adlı Progravür Resim Sergisi, Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir’in kültür ve sanat hayatını zenginleştiren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, birbirinden güzel sergilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Emekli Vali Yardımcısı Yazar ve Ressam Nevzat Sinan’ın seçkin eserlerinden oluşan “Atatürk’ün İzinde Adım Adım Anadolu” adlı Progravür Resim Sergisi, 12 Ocak Cuma günü düzenlenen törenle açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu’nda yapılan açılış törenine Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, davetliler ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Burada konuşan Vali Aksoy, birbirinden güzel eserleri ortaya çıkaran Nevzat Sinan’ı tebrik ederek sanatseverlere de açılışa gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti. Milletvekili Süllü de, “Bu özel eserleri Eskişehirliler ile buluşturan Nevzat Sinan ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum.” dedi. Başkan Büyükerşen ise Sinan’ın büyük bir emek ile oluşturduğu eserleri herkesin gelip görmesi gerektiğini belirtti.

Emekli Vali Yardımcısı Yazar ve Ressam Nevzat Sinan da eserlerin hikâyesini anlatarak açılış katılımcılarına teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış sonrası protokol üyeleri ve sanatseverler eserleri yakından incelediler.