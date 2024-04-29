Yüksek kalite standartları, ayrıcalıklı mimari tasarımı ve kârlılığı ile öne çıkan Tüm Sağlıkça Çalışanlar Derneği (TÜSÇAD) Sağlıkçılar Projesi olan Atranos Termal Tatil Köyü’nün temeli atıldı.Esmanur Gülbahar / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan Sadağı köyünde yer alan Atranos Tatil köyü, orman içerisindeki 40 dönümlük araziye kuruluyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖMÜR BOYU GELİR İMKANI

Atranos Tatil Köyü, öncelikle sağlıkta çalışanlara, çalışanların yakınlarına ve üyelere ömür boyu gelir elde etme imkanı sağlıyor.

Tatil köyü içerisinde sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi olan termal sular ile benzersiz bir terapi deneyimi yaşayabilir, modern ve zarif tasarıma sahip odalarda konforun keyfini çıkarabilir, tam donanımlı spa ve sağlık merkezinde uzman kadro eşliğinde bedeninizi ve ruhunuzu şımartabilirsiniz.

Atranos’ta bulunan eğlenceli aktiviteler ve spor alanlarıyla da tatil boyunca hiç sıkılmayacaksınız.



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VE BÖLGE HALKINA EN GÜZEL KAZANIM

Temel atma töreninde, Atranos Tatil Köyü ile ilgili Herkes Duysun mikrofonuna açıklamalarda bulunan Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği (TÜSÇAD) Genel Başkanı Metin Altundal, “Bugün projemizin temeli atıldı. Bu proje, Orhaneli’nin Sadağı Köyü’nde, 40 dönüm arazi üzerinde kurulacak, hisse usulü ile yapılan ve sonrasında gelir kazandıracak bir projedir. 65 derece sıcak termal suyu olan, lokasyon olarak da hem Bursa’ya hem İstanbul’a yakın konumda, orman içerisinde havası güzel olan, sağlık çalışanlarına ve bölge halkına güzel bir kazanımdır. Bugün projemizin temelini attık, kısmet olursa bir yıl sonra projemizi bitirmiş olacağız. Projemize dahil olan ve bundan sonraki süreçte projemize dahil olacak arkadaşlarımıza, dostlarımıza ömür boyu kazanım sağlamış olacağız.” dedi.

GÜVENCE ALTINDA OLAN BİR SİSTEM

Bu projenin Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği’nin (TÜSÇAD) öncülüğünde işletme kooperatifi kurularak oluşturulduğunu dile getiren Başkan Altundal, “Hem derneğimizden hem de kooperatifimizden bizlere ulaşıp bu sisteme dahil olabilirler. Her türlü güvence altında olan bir sistemdir. Ömür boyu ikinci bir gelire, ikinci bir emekliliğe sahip olmak isteyen herkesi projemize davet ediyoruz. Proje ile ilgili bilgi almak isteyenler, hem TÜSÇAD ile hem de kooperatif iletişime geçebilirler.” şeklinde konuştu.

ATRANOS TATİL KÖYÜ TAM BİR EMEKLİLİK HAYALİ

Emeklilik hayallerini gerçekleştirmek için Atranos Tatil Köyü’nden eşi birlikte birden fazla hisse satın aldığını vurgulayan Avukat Sedat Baydar, Atranos’un bölge için çok büyük bir proje olduğunu belirtti.

“ATRANOS’UN EN ÖNEMLİ UNSURU GELİR GETİRİSİ OLMASI”

“Projenin en önemli unsurlarından bir tanesi, gelir getirisi olmasıdır.” diyen hisse alan üye Avukat Sedat Baydar, “Hem ailemizle konaklayabileceğimiz hem de gelir getirisi olan bir proje. Bursa’ya çok yakın, Orhaneli lambalarından 30-35 dakikada gidebildiğimiz şahane bir konumda bulunuyor. Bütün bölgeye hitap edebilecek, özellikle Bursa’dan İstanbul’dan ve Balıkesir’den herkesin gelip konaklayabileceği bir yer olarak düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.