Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte 5 yılda Konya’ya kazandırılacak 105 kilometre yeni raylı sistem hattı arasında bulunan 11.2 kilometrelik Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi Raylı Sistem Hattı’nın temelin yarın atılacağını söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın temeli atılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hızla gelişen ve büyüyen Konya’da trafiği rahatlatmak için köprülü kavşaklar ve alternatif caddelerin yanı sıra şehrin mevcut raylı sistem ağını genişletmek için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte 5 yılda Konya’ya 105 kilometre yeni raylı sistem hattı kazandırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Altay, bu kapsamda Stadyum-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı’nın Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak ilk etabı olan Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Raylı Sistem Hattı’nın temelini 30 Nisan Salı günü atacaklarını söyledi.

Başkan Altay, “11.2 kilometre uzunluğu sahip olacak ve 13 istasyondan oluşacak hattımızın temelini 30 Nisan Salı günü saat 11.00’de atacağız. Stadyum-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı’nın ikinci etabı olan Yeni Sanayi-Stadyum arasındaki hattın bakanlığımıza devri bu ayın başında Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. İnşallah ikinci etabın da yatırım programına alınmasından sonra en kısa sürede imalatlarına da başlanacak. Her konuda olduğu gibi Konya’mızın raylı sistem ağının genişlemesi konusunda yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu’na tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum” dedi.