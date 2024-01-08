Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Buharkent’te altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen işleri ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün ilçede gerçekleştirdiği kanalizasyon altyapısı çalışmalarının ardından kenti modern üstyapıyla buluşturuyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Buharkent’i de daha modern hale getirdiklerini ifade ederek toplam 60 bin metrekarelik alanda kilit parke taşı çalışması yapılacağını hatırlattı.



Hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla Aydın’ın tüm ilçelerinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, aynı hızla çalışmalarını Buharkent’te de devam ettiriyor. Buharkent’te Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’ne bağlı yol yapım ve bakım şubesi ekipleri tarafından yapılan üstyapı çalışmaları devam ediyor. Toplam 68 bin 500 metre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı tamamlanmak üzere olan ilçede bir de ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa ediliyor. Tesisin yapımı yüzde 80 oranında bitirilirken ilçeye modern bir altyapı için 250 milyon liralık kaynak ayrıldı.



Buharkentli vatandaşlar aynı anda gerçekleştirilen ve olağanüstü bir hızla devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarından dolayı Çerçioğlu’na teşekkür etti.