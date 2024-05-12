Sorumluluk alanındaki cadde, bulvar ve sahillerde verdiği hizmetlerle tüm Türkiye’ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını tamamladığı bisiklet ve yürüyüş yolu ile turizmin incisi Kuşadası daha modern bir görünüme kavuştu.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Atatürk Bulvarı’nda yapımı gerçekleştirilen bisiklet ve yürüyüş yolu, vatandaşların kullanımına sunuldu. 2 bin 500 metre uzunluğundaki sahil şeridinde yapımı gerçekleştirilen bisiklet ve yürüyüş yolu, yerli ve yabancı turistler için yeni bir rota daha oluşturdu. Proje, sporseverler ve bisiklet tutkunlarından da tam not aldı. Atatürk Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan proje ile Kuşadası yeni bir bisiklet ve yürüyüş yolu daha kazanmış oldu.

“Projelerimizle kentimize değer katmaya devam edeceğiz”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası’nda gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında 2 bin 500 metrelik sahil şeridi üzerinde plaj voleybolu alanı ve seyir alanları inşa edileceğini, İsmail Cem ve Atatürk meydanlarında da düzenlemeler yapılacağını belirtti. Çerçioğlu, daha önce de Sevgi Plajı boyunca 20 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu yaptıklarını hatırlatarak, “Turizmin incisi Kuşadası’na proje ve çalışmalarımızla değer katmaya devam ediyoruz. Türkiye ve Aydın ekonomisine büyük katkı sunan Kuşadası’nda projelerimize devam edecek, daha yaşanılabilir ve modern bir kent için çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.