Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler ilçesi Kadıköy Bulvarı’nda yağmur suyu hattı ve kaldırım çalışmalarını tamamlayarak, asfalt serimine başladı. Asfalt seriminin ardından düzenleme ve logo çalışmalarının gerçekleştirileceği bulvar, daha konforlu ve güvenli haliyle ilçe halkının kullanımına sunulacak.

Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu’na hizmet teşekkürü

Vatandaşların daha konforlu ve güvenli yollarda ulaşımlarını sağlamaları için çalışmaların süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘İl genelinde sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda eş zamanlı olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu yollara sahip olması için yatırımlarımıza devam edeceğiz’’ dedi. Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirterek hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Çerçioğlu’na teşekkür etti