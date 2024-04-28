Konuşlandırılan tankerlerle birlikte, şehir merkezine uzak mahalle sakinleri artık yangına daha etkili bir şekilde ilk müdahaleyi yapabilecek. Böylece itfaiye ekipleri gelene kadar yangının büyümesi engellenebilecek. Tankerlerin kullanımı için daha önce olduğu gibi muhtarlıklarda yangın eğitimi de verilecek.

“Her türlü afete karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor”

Kent genelinde olası yangınlara daha hızlı müdahale etmek için merkeze uzak mahallelere yangın söndürme tankeri desteklerini devam ettirdiklerini ifade eden Aydin Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “ Her türlü afete karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu bilinçle de kent genelinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Vatandaşlar hizmetten memnun

Olası yangın durumlarda itfaiye gelen kadar sun tankerlerinin ilk müdahale aracı olarak görev yapacağını ifade eden mahalle sakinleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na bu duyarlılığında dolayı teşekkür etti. Mahalle sakinleri Aydin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nca verilen eğitimlerle birlikte aracı daha da etkin kullanabileceklerini de dile getirdi.

Tankerler itfaiye arazözü işlevi görüyor

3 ton kapasiteli bu araçlar, traktörler çalışır haldeyken güç beslemesini alıyor ve adeta bir itfaiye arazözü işlevi görüyor. Büyükşehir’in bu desteği ile yangın söndürme tankeri bulunan her mahalle, itfaiye arazözü işlevi gören bir araca sahip oluyor.