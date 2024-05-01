Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin çevre, iklim krizi, gıda, tüketim alışkanlıkları konularında düzenlendiği söyleşi ve atölye çalışması ‘Bahçede Yaşam Var’, bu kez petrokimyadan sonra doğayı kirleten ikinci büyük sektör, tekstile odaklanacak.ANTALYA (İGFA) - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı’ndan Öğr. Gör. Mine Aydoğan, “Gardıroplarımızdaki Olimpik Havuzlar” başlıklı söyleşi, atölye çalışması ve koleksiyon sunumu 7 Mayıs Salı, saat 14.00-16.00 arasında Demircikara Mahallesi’nde bulunan Şirinler Parkı’nda gerçekleşecek.

Tekstil ve moda sektöründe kullanılan su miktarlarının doğa ve insanlık üzerinde bıraktığı olumsuz etkilerden bahsedileceği söyleşide Aydoğan, tekstil çöplükleri karşısında neler yapabileceği hakkında bilgiler verecek. Öğr. Gör. Aydoğan, söyleşinin ardından, “Dekonstrüksiyon Tekniği ile Yeniden Tasarım” konulu bir atölye çalışması gerçekleştirecek. Kullanılmayan veya eskimiş giysilerin, yeniden nasıl kullanılabilir hale getirileceği uygulamalı örneklerle anlatacak, hazırladığı kreasyonunu tanıtacak.