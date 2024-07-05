MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği iki maçlık cezaya sert tepki gösterdi. Bahçeli, cezadan vazgeçilmemesi durumunda A Milli Takım'ın Hollanda maçına çıkmaması önerisinde bulundu. ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'ya sert tepki gösterdi.

Bahçeli, "UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda’nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye’ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır" dedi.

"Milli Futbolcumuz Merih Demiral’la ilgili aldığı iki maç men cezası, üstelik itiraz yolunun kapatılması tasvibi ve tahammülü imkansız skandal bir karardır" diyen Bahçeli, paylaşımınd,a "Dünya futboluna kara bir leke sürülmüş, 2024 Avrupa Şampiyonası’na gölge düşmüştür. Ancak çılgın Türkler her engeli aşacak azim ve inançtadır. Boyun eğerek, taviz verilerek, teslim olarak kazanılacak bir başarı her manada hezimet ve zilletin makyajlanmasıdır.

Merih evladımızın ve bütün milli futbolcularımızın sonuna kadar yanındayız. Biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye’yiz, Türk milletiyiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/1809231290253578708