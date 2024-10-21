Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in sığınmacılarla ilgili iddialara ilişkin açıklamada bulundu. ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan CHP Genel Başkanı Özel’in sığınmacı iddialarına ilişkin açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından farklı tarihlerde 3 kez yalanlanan, "Almanya'dan Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor/gönderilecek" şeklindeki iddiaları yeniden dile getirdiğine şahit olduklarını belirterek, sert çıktı.

"Öncelikle Almanya'da yasal oturma hakkı bulunmayan üçüncü ülke (Suriye, Afganistan vb.) vatandaşlarının, Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir" diyen Altun açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye’nin, iddia edildiği gibi "Eurofighter uçak alma karşılığında" üçüncü ülke vatandaşlarının kabulüne onay verdiği iddiaları külliyen yalandır. Bununla birlikte, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Sayın Scholz'un, her hafta yasal oturma hakkı olmayan 500 Türk vatandaşının Türkiye'ye gönderilmesi konusunda anlaştığı" ileri sürülmüş, bu iddia da 27 Eylül 2024 tarihinde Dışişleri Bakanlığımız ve Merkezimiz tarafından kesin bir dille yalanlanmıştır.

Aynı iddialar, Türk kamuoyunu manipüle etmek amacıyla, "Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor" şeklinde yeniden servis edilmiştir. İddiaya dayanak olarak Türkiye karşıtı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan bir görüntü kullanılmış ve iddianın asılsız, görüntülerin kurgu olduğu 29 Eylül tarihinde Merkezimizce detaylı bir biçimde kamuoyuna açıklanmıştır. Dezenformasyonları ifşa edilen Türkiye karşıtı propaganda hesapları, "Almanya'daki sığınmacılar uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor" iddiasıyla bu kez farklı bir kurgu görüntüyü yaymaya çalışmışlardır. Bu görüntülerin de Türkiye'ye sığınmacı gönderilmesiyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı, sesin görüntülere sonradan eklendiği Merkezimizce tespit edilmiş ve 15 Ekim'de iddialar belgeleriyle yalanlanmıştır.

Sayın Özel'in böyle bir dezenformasyon faaliyetine aracılık etmemesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına tekraren ifade ediyoruz. Türk vatandaşlarının "toplu hâlde" üçüncü ülke vatandaşlarının ise toplu veya ferdi olarak Türkiye'ye gönderilmesi, Türk makamlarının böyle bir uygulamayı kabul etmesi, buna yönelik bir anlaşmanın imzalanması kesinlikle söz konusu değildir.”