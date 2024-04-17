Sandıklı Belediye Başkanımız Adnan Öztaş, ilçemizde yapımına başlanan yeni Belediye Hizmet Binası ve Kaymakamlık Binası projelerini yerinde inceledi. İnceleme sırasında, Başkan Öztaş yetkililerden bilgi alarak projelerin ilerleyişini yakından takip etti.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Yeni Belediye Hizmet Binası ve Kaymakamlık Binası’nın ilçenin hizmet kalitesini ve altyapısını güçlendireceği belirten Başkan Adnan Öztaş, projelerin ilçemizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandığını ve vatandaşların daha etkin hizmet alabileceğini ifade etti.

Başkan Adnan Öztaş, yaptığı açıklamada; “Yeni Belediye Hizmet Binası ve Kaymakamlık Binası projeleriyle ilçemizin altyapısını güçlendirmeyi ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz. Projelerin ilerleyişini yakından takip ediyoruz ve en kısa sürede tamamlanmasını sağlayacağız.” dedi.

Bu yeni binaların tamamlanmasıyla birlikte, Sandıklı ilçemizde hizmetlerin daha modern ve verimli bir şekilde sunulacağı vurgulandı. Ayrıca, bu tür modern yapıların ilçenin estetiğini ve görünümünü olumlu bir şekilde etkileyeceği belirtildi.