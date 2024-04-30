Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kentin 7 farklı bölgesinde emekli vatandaşlara yönelik 22 bin 647 başvurunun yapıldığı toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesi için kuralar 30 Nisan’da noter huzurunda çekilecek.Mehmet UZEL / KAYSERİ (igfa) - Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, Kayseri’deki emekli vatandaşların günlük hayatın stresinden uzaklaşmalarına ve keyifli, sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak için kente kazandırılan hobi bahçelerinde kura çekimi, 30 Nisan’da gerçekleşecek.

Büyükşehir Belediyesi, Altınoluk Hobi Bahçesi’nde 230 adet, Beştepeler Hobi Bahçesi’nde 204 adet, Karpuzatan Hobi Bahçesi’nde 703 adet, Cırgalan Hobi Bahçesi’nde 462 adet, Selçuklu Hobi Bahçesi’nde 569 adet ve Şeker Hobi Bahçesi’nde birinci kısım 144 adet ve ikinci kısım 231 adet olmak üzere toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesini hayata geçirdi.

3 Nisan itibariyle başlayan ve 23 Nisan’da sona eren müracaatlarda, 7 farklı bölgede toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesi için, 22 bin 647 başvuru yapıldı.

Hobi bahçesi için kuraya hak kazanan vatandaşlar, 30 Nisan 2024 Salı günü saat 10.00’da Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi, Basketbol Sahası’nda kura çekimine katılacak.

Büyük salonda, dev ekranda, noter tarafından dijital olarak çekilecek kurayı izlemek isteyen vatandaşlar, kura çekimini yerinden takip edebilecek.

Saat 10.00 ile 10.40 arası Altınoluk Hobi bahçesi çekilişi ile başlayacak kura çekim töreni, saat 10.40-11.20 arası Beştepeler Hobi bahçesi çekilişi, saat 11.30-12.50 arası Cırgalan Hobi bahçesi çekilişi, saat 13.20-15.20 arası Karpuzatan Hobi bahçesi çekilişi, saat 15.30-17.10 arası Selçuklu Hobi bahçesi çekilişi, saat 17.10-17.35 arası Şeker Hobi bahçesi 1. Kısım çekilişi ve saat 17.35-18.15 arası Şeker Hobi bahçesi 2. Kısım çekilişi ile devam edecek. Kurayı takip etmek isteyenler, belirlenen kura çekim saatlerine göre salona gelebilecek ve beklemelerine gerek kalmayacak.

Vatandaşlar, kura çekimini, Büyükşehir Belediyesi Facebook sosyal medya hesabından canlı yayın ile takip edebilecek.

Büyükşehir Belediyesi, hobi bahçeleri ile emekli vatandaşlara, hem doğayla iç içe bir yaşam imkânı hem de sosyal bir etkileşim ortamı sunuyor.