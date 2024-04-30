Geçen yıl hizmete giren Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 2 milyon hastaya sağlık hizmeti sunuldu.ANKARA (İGFA) - Kocaeli Şehir Hastanesi ile ilgili yıllık verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin hizmete açılmasının üzerinden 1 yıl geçtiğini belirterek, hastanenin geçen yıl Nisan'da hasta kabulüne başlandığını ve ilk yılı sağlıklı bir şekilde tamamladığını belirtti.

Bakan Koca, paylaşımında, "Geçen yıl Nisan ayında hasta kabulüne başlayan hastanemiz, 1 yılda 750 bini randevulu, 800 bini ayakta muayene, 450 bini acil olmak üzere 2 milyon hastamıza sağlık hizmeti sundu. Hastanemizde 56 bin ameliyat gerçekleştirildi, 14 bin 650'si yoğun bakımlarda olmak üzere 64 bin 300 hastaya yatış yapılarak tedavi hizmeti sunuldu. 4 bin 46 hastaya anjiyografi, 331 hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı. Sağlık için nice yıllara." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1785026891453288589