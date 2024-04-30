1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu ulaşım Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz olacak.ANKARA (İGFA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.