DİDİM’E 4000 KİŞİLİK AMFİ TİYATRO

Projeleri ve çalışmaları ile tüm Türkiye'ye örnek olan, Didim'i her geçen gün daha yaşanılabilir bir kent haline getiren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın seçim vaatleri arasında bulunan Didim Amfi Tiyatro yeni kültür ve sanat merkezi oldu. Didim 2'nci Koy'da yükselen, Milet Antik Kenti'nden ilham alınarak mimarisi oluşturulan, içerisinde 4 bin kişilik etkinlik alanının yanı sıra restoran, otopark ve birçok aktivitenin gerçekleştirilebileceği alanları barındıran, Didim Amfi Tiyatro bölgenin yeni kültür-sanat merkezi olurken aynı zamanda yerli ve yabancı turistler ile vatandaşların yeni gözde mekanı haline gelen, Türk Sanat Müziği ve Anadolu rock müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan başta olmak üzere Melek Mosso, Ersay Üner, Buray, Serdar Ortaç, Hakan Altun, Ahmet ve Mikail Arslan, Gökhan Türkmen, Dolu Kadehi Ters Tut, Sıla, Simge, Koray Avcı gibi ülkemizin önemli sanatçılarına ev sahipliği yaptı.

DİDİM BELEDİYESİ YORAN MÜBADELE ANI VE KÜLTÜR EVİ HİZMETE AÇILDI

Didim’in yakın tarihine ve kültürüne ışık tutmak amacıyla, Hisar Mahallesi’ndeki binlerce yıllık tarihi Apollon Tapınağı karşısında yer alan 2 katlı ev, Didim Belediyesi tarafından restore çalışmaları yapılarak Didim Belediyesi Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi (MÜBEV) olarak kente kazandırılmıştır. Evde, Mübadele döneminde kullanılan, gönüllülerin bağışladığı tarihi ve etnografik eserler sergileniyor.

SANATIN YENİ ADRESİ DİGEM

Didim Belediyesi tarafından yapılan, Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisi ilçede kültür – sanat etkinliklerinin yeni merkezi haline geldi. Kısa zamanda vatandaşların uğrak noktalarından birisi olan DİGEM, günden güne genişleyen hizmet yelpazesi ile de adından söz ettiriyor. Açıldığı günden bu yana onlarca kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan DİGEM, Didim’de yaşayan her yaştan vatandaşa yönelik düzenlenen etkinlikler arasında tiyatrolar, konserler, seminerler, edebi buluşmalar, sergiler ve sanatseverlere yönelik sayısız çalışma yer alıyor.

DİDİM’İN İLK KADIN AİLE DANIŞMA MERKEZİ AÇILDI

Didim Belediyesi Sosyal Belediyecilik alanında büyük bir projeyi daha hayata geçirdi. Aile bireylerinin mutluluk ve refahını güçlendirmek amacı ile Didim Belediyesi tarafından kurulan Didim Kadın ve Aile Danışma Merkezi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından açıldı.

Didim’de ilk olan Kadın ve Aile Danışma Merkezi, aile içerisinde yaşanan her türlü hukuksal, psikolojik ve sosyolojik konulara uzman kişilerce destek sağlamaktadır.

DİDİM BELEDİYESİ "TARLAMIZDAN HALKIMIZA" DEDİ, KAZANAN DİDİMLİLER OLDU

Sosyal Belediyecilik ve tarımsal kalkınma konusunda ataklarını sürdüren Didim Belediyesi, Balat Mahallesi’nde bulunan Belediyeye ait tarlada yetiştirmiş olduğu sebzeleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor. Kent Meydanı, Akbük’te ve Cumhuriyet Caddesi’nde üzerinde kurulan stantlarda taze sebzeler Didimli vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Bunların yanı sıra Belediye ait buğday tarlasında yetiştiren buğdaylar un haline, ayçiçekler yağ haline ve domatesler de salça haline getirilip Didyma markası adı altında paketlenerek Didimli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Vatandaşlarımız için üretiyor, tarlamızdan ürünleri sofralara ulaştırıyoruz. Halkımızdan aldığımız güç ile gerçekleştirdiğimiz bu projede bize destek veren tüm Didimlilere ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ederim. Didim için çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.

DİDİM’E 63,5 KM’LİK BİSİKLET YOLU ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın önemli projeleri arasında yer alan Bisiklet yolu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Didim için oldukça önem taşıyan, çevre dostu ulaşım için kentin birçok farklı bölgesinde planlanan bisiklet yolu çalışmaları Akbük’ten başladı. Burası 4 kilometrelik bir hat Kerem Sitesi’nin önünden başlayıp Soğuksu’ya kadar gidecek. Didim Belediyesi ekiplerince sürdürülen çalışmalar, merkezin içerisinde de başta saptadığımız yerlere devam edecek.

FESTİVALLER KENTİ DİDİM

Didim Belediyesi Başkanı A. Deniz Atabay’ın öncülüğünde düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek vegan festivali Didim Vegfest her yıl bahar ayında Türkiye’den ve Dünya’dan yüzbinlerce vegan felsefesine gönül vermiş insanı ağırlamaya devam ediyor. Bunun yanı sıra ilçede düzenlenen Barış Festivali, Yazarlar Festivali, Bisiklet Festivali, Dünya Didim’i Seviyor Festivali ile Didim festivaller kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

MİS KOKULU LAVANTA TARLALARI KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER SUNUYOR

Didim Belediyesi tarafından 2016 yılında faaliyete giren Akköy Tıbbi – Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı’nda kurulan Lavanta Tarlası görenleri büyülüyor.

Didim Belediyesi tarafından tarlada gerçekleştirilen Didim Lavanta Festivali, yerli ve yabancı vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Mor renkli ve mis kokulu tarlaların göz alıcı güzelliğinde fotoğraf çektiren ziyaretçiler festival kapsamında, atölyeler, müzik dinletileri ve birbirinden güzel etkinliklere büyük ilgi gösteriyor. Festival, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için zengin bir atmosfer sunuyor.

DİDİM’DE BİR İLK, VEGAN BÜFE HİZMETE BAŞLADI

Türkiye'nin ilk, Dünya'nın ikinci vegan dostu kenti olan ve Türkiye’nin ilk vegan festivaline ev sahipliği yapan Didim’de, Didim Belediyesi tarafından önemli bir çalışmaya daha imza atıldı. Didim’de vegan yaşamı ve bitki bazlı beslenme biçimini desteklemek için, vegan yiyeceklerin tanıtılması adına, Didim Belediyesi tarafından açılan ve bu alanda yapılmış ilk belediye işletmesi olan Vegan Büfe hizmete başladı. Kentimizin gözde turistik mekanlarından Altınkum Yalı Caddesi’nde faaliyete başlayan Vegan Büfe’de, vegan şefler tarafından vegan ürünler vatandaşlara sunuluyor.

DİDİM BELEDİYESİ “HALK KARTI” VATANDAŞLARLA BULUŞTURDU

Sosyal Belediyecilik alanında önemli çalışmalar ortaya koyan Didim Belediyesi, yaşamı birçok alanda kolaylaştırmak, yaşanan ekonomik zorluklarda vatandaşlarımıza destek olmak adına Halk Kartı vatandaşlarla buluşturdu.

Halk kart sayesinde Didim’de ikamet eden vatandaşlar, Didim Belediyesi işletmeleri olan Barış 1 Kafeteryası, Barış 2 Kafeteryası, Barış 3 Kafeteryası, Didim Balıkçısı, Mavi Mandalya Balık Restaurant’ta ve Didim Halk Market, Özel Didim Egemed Tıp Merkezi, Emin Et, Aslınur Kırtasiye 1, Aslınur Kırtasiye 2, Lescon Giyim ve Sedef Pastaneleri’nden %10 indirim fırsatından yararlanabilecek.

Halk Kart sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Didim Belediye Halk Masası’ndan T.C kimlik numaraları ile Didim Belediyesi Halk Kart başvurusu yapabilir.

DİDİM BELEDİYESİ TÜRKİYE'DE BİR İLKE İMZA ATTI

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın öncülüğünde geliştirilen doğaya ve canlılara yönelik projeler ile adını dünyada duyuran, Türkiye'nin ilk ve tek 'Vegan Dostu Kent' unvanı taşıyan Didim'de bir ilke daha imza atıldı. Didim Belediyesi, Plant Based Treaty'i onaylayarak Türkiye'de hayvancılıktan kaynaklanan emisyonla mücadeleye yönelik destek veren ilk şehir unvanını Didim'e kazandırdı. Didim Belediyesi, bu girişimi ile aynı zamanda iklim acil durumunun başta gelen sebebi ormansızlaşmaya dikkat çekti.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Plant Based Treaty ekibinden, "Didim'in Plant Based Treaty'yi onaylama kararı, hayvansal tarım emisyonlarıyla mücadele etmek ve iklim acil durumuna bitki bazlı gıda çözümlerini teşvik etmek için cesur ve gerekli bir harekettir. IPCC Raporları, bitki bazlı beslenmenin iklim krizini azaltmak için en uygun yöntem olduğunu ve yılda 8 Gt CO2 değerinde tasarruf sağlayabileceğini gösteriyor. Diğer şehirleri de Didim'in liderliğini takip etmeye çağırıyorum çünkü; bu on yıl içerisinde gezegen çöküşünden kaçınmak için bitki bazlı beslenmeye sismik bir geçiş yapmalıyız." diye konuştu.

DİDİM BELEDİYESİ TÜRKİYE’NİN İLK DENEYSİZ BELEDİYESİ OLDU

Vegan kentler arasında yerini alan ve hayvan dostu olarak bilinen Didim Belediyesi, Meclisi olağan toplantısında, belediyenin hayvan barınağında bulunan sokak hayvanlarının denek olarak herhangi bir kuruma verilmemesi noktasında karar alarak Türkiye’de bir ilke imza attı. Alınan meclis kararı ile Didim’de hiçbir sokak hayvanı denek olarak kullanılmayacaktır.

BAŞKAN ATABAY ÇALIŞMALARIMIZ KATLANARAK DEVAM EDECEK

Göreve geldiği 2014 yılından bu yana önemli projelere imza atan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “İlçemizde 10 yılda spor, sağlık, turizm ve sosyal belediyecilik alanında önemli projelere imza attık. 4000 kişilik Amfi Tiyatromuz, Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisi, Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi, bisiklet yolu ile birbirinden güzel projeler ve festivallerle kentimizi daha ileriye taşıdık. Projelerimiz katlanarak devam edecek.” ifadelerini kullandı.