Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü’nde yöneticiler ile bir araya gelerek, "Bursa’da su çeşmeden içilir" mesajını verdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey BUSKİ’de görev alan çalışanları ziyaret etti. Başkan Bozbey, BUSKİ şube müdürleri ve daire başkanlarıyla bir araya gelerek Bursa’ya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Bozbey, BUSKİ ziyaretini BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ile gerçekleştirdi. BUSKİ’nin Bursa ve belediye için çok önemli bir kurum olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, yöneticilere katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

'BUSKİ BİR KENT DAVASIDIR'

Görevi başındaki çalışanlardan yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "BUSKİ bir kent davasıdır, yapacağımız işlerde bundan böyle daha dikkatli daha titiz bir işi, bir kerede yapmanın mutlak yolunu bulmalıyız ifadelerini kullandı.

Bozbey, çalışmalarda maliyetlerin önemini ve sorunların en iyi şekilde çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Sorunların bir daha tekrarlanmaması için memnuniyeti artıracağımız gibi aynı zamanda maliyetleri de aşağıya çekeceğiz. Özellikle alt yapı konusunda yetersiz olduğumuz yerlerle ilgili çalışmaları bu dönem içerisinde tamamlamak gerekir. 5 yıl içerisinde alt yapısını yapmayacağımız bölge kalmayacak. Bu dönem sonuna kadar içme suyu alt yapısı olmayan köylerimize de hazırlık yapmak zorundayız. Yenilenmesi gereken hatlar var, 10 yılda bir hatları değiştiriyorduk, ama yeni sistemle birlikte bu süreçte uzadı. Şimdi yeni ürünler ile birlikte maliyetlerde aşağıya düşecek” dedi.

'EL BİRLİĞİYLE GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ'

Başkan Bozbey, bir bölgede iş yapılacaksa önce doğru yapmak gerekir. Böylece bir daha geriye dönmemek üzere hizmetler üretebiliriz açıklamalarında bulundu. Bozbey, “El birliğiyle güzel işler yapmamız lazım. Sonuç odaklı düşünmeliyiz. Her zaman ne bekliyorduk ne elde ettik diye değerlendirmeliyiz. Elde ettiğimiz değer bizim için önemlidir. Yapacağımız işlere bu çerçevede baktık mı bu kentte doğru işlere imza atarız. Aynı zamanda, zamanın da işlerimizi tamamlamış bitirmiş oluruz. Bunun öncülüğünü bizler yapacağız. Diyecekler ki Bursa'da su çeşmeden içiliyor. Bunu gösterdiğiniz takdirde daha ekonomik bir durum oluşacak. Ürettiğimiz değerle de övüneceğiz. Böylece Bursalı vatandaşlarımız hem rahat içme suyunu kullanabilir, hem de alt yapıya güvenebilirler. Bu zamana kadar verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.