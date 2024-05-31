Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin konforlu alanda derslerini çalışıp, sınavlarına hazırlanmaları için okul içinde yapımı tamamlanan kütüphaneyi inceledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ‘öğrenci dostu’ hizmet anlayışıyla hizmetlerine devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da gençlerin her zaman yanında yer alıyor.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Mehmet Bayraktar İlahiyat Fakültesi içerisinde yapımı tamamlanan kütüphane incelemesinde öğrencilerle ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç’a yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, ERÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, akademisyenler ve fakülte öğrencileri eşlik etti.

Büyükkılıç, kütüphaneyi inceleyerek, kendi yayınlarından da kütüphaneye destek verip, öğrencilerin yanında olacaklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, “Kütüphanemizin gençlerimiz için adeta bir yuva olacağına inanıyorum. Kıymetli dekanımıza, fakülte yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, güzel nesiller yetişmesinde katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

Dekan Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan da Başkan Büyükkılıç’a eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Daha sonra fakültede sınıfları gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencilerle samimi sohbetler gerçekleştirdi.