Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bugünü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere başarılar temenni etti. Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde düzenlenen kurslarla bin öğrenciye LGS’ye yönelik kurs verdiklerini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Eğitim alanındaki hizmetleri ile öğrencilerin daima yanında olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, LGS öncesinde bir mesaj yayımlayarak, sınava girecek öğrencilere başarı ve kolaylıklar temennisinde bulundu.

Büyükkılıç, kentte etkin ve kaliteli yerel yönetim hizmetini aksatmadan sürdürmek için gece gündüz gayret göstermelerinin yanı sıra gelecek nesillerin de özgüvenli, eğitimli, donanımlı ve insanlık adına başarıdan başarıya koşan bireyler olması için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde düzenlenen kurslarla öğrencilerin sınav maratonunda destekçileri okuduklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin adeta altıncı üniversitesi gibi faaliyet gösteren KAYMEK’imiz marifetiyle öğrencilerimizin güçlü destekçisi olduk. Bu yıl bin öğrencimize KAYMEK Gençlik Merkezleri’mizde LGS’ye yönelik kurs verdik. Öte yandan öğrencilerimizin, 7/24 kütüphanemiz dâhil tüm kütüphanelerimiz ve diğer sosyal tesislerimiz ile hem akademik anlamda hem de kültür sanat, spor alanlarında sosyal anlamda daima yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca sınav esnasında öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için araç sürücülerinin korna çalmamalarını ve bu konuda daha duyarlı olunmasını istedi.

2024 LGS, bugün gerçekleştirilecek. İki oturum halinde yapılacak Liselere Geçiş Sınavı’nın birinci oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.