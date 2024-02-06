Tahmini Okuma Süresi: dakika

Beylikdüzü Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti. Beylikdüzü’nde hayata geçirilen projelerin Türkiye’de uygulanmaya başladığını hatırlatan Başkan Çalık, “Yakuplu Kent Ormanı, Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi gibi devasa proje ve yatırımları gerçekleştirdik. Bu kente değer katan projeler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Açılış konuşmasına ocak ayında şehit olan askerleri rahmet ve minnetle anarak başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü’nde 5 yılda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Beylikdüzü’nde hayata geçirilen projelerin Türkiye’de uygulanmaya başladığını hatırlatan Başkan Çalık, aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

“KENTE DEĞER KATAN PROJELER GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Beylikdüzü’nde uygulanan Beslenme Saati ve Yaşam Vadisi gibi projelerin Türkiye’de uygulanmaya başladığını hatırlatan Başkan Çalık, “Yakuplu Kent Ormanı, Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi gibi devasa proje ve yatırımları gerçekleştirdik. Yakın zamanda da Vira Kavşağı’ndaki trafik sorununu İBB ile ortaklaşa çalışarak çözdük. Beylikdüzümüzü dirençli hale getirmek için geliştirdiğimiz Beylikdüzü Afet Yönetim Modeli’nin detaylarını kamuoyuyla paylaştık. Bu kente değer katan projeler geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BİZ DERNEK BİNASI YAPMADIK. BİZ BİR SOSYAL TESİS YAPTIK”

Beylikdüzü’nde açılışı için gün sayılan Beylikdüzü Otizm Aktivite Merkezi ile çocukların ve ailelerin keyifli vakit geçirecekleri ortamı sağladıklarını söyleyen Başkan Çalık, “Ailelerimiz yaşadıkları zorlukları bana anlattılar. Bu aileler evlatlarıyla herhangi bir yere gidemiyorlardı ve benden bir sosyal tesis yapmamı istediler. Ben de onların bu sesine kulak verdim. Çok hızlı bir şekilde evlatlarımızın aileleriyle gidebileceği ve hiçbir ücret ödemeden hizmetlerinden faydalanabileceği bir sosyal tesisi hayata geçirdik. Ailelerimiz burada çayını, kahvesini içecek, evladıyla bir arada olacak ve o tesiste hiçbir ücret ödemeyecekler. Biz dernek binası yapmadık. Biz bir sosyal tesis yaptık” diye konuştu.

Yaklaşan yerel seçim öncesi aday olanlara başarılar dileyen Başkan Çalık, “Yerel seçimlerde bilhassa Beylikdüzü'nde aday olan arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum. Hak edenin kazanacağı herkesin gönlüne göre bir süreç yaşamasını diliyorum. Asla nezaket dilini bırakmadan bu süreci yürüteceğimizden de eminim” dedi.

Gruplar adına yapılan konuşmaların ardından gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edilerek komisyonlara sevk edildi. Meclisin ikinci oturumunun ise 9 Şubat Cuma günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.