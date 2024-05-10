İzmit Belediyesi'nin öncülüğünde; 7 kadının bir araya gelerek kurduğu Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi (SUSAKO) Tarihi Kapanca Sokak’ta hizmete açıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kadınların toplumun her alanında olmasını önemseyen İzmit Belediyesi öncülüğüyle kente bir eser daha kazandırıldı.

7 kadının bir araya gelerek kurduğu Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi (SUSAKO), İzmit Belediyesi tarafından tahsis edilen Tarihi Kapanca Sokak’taki binada açıldı. Sanatçı Kahraman Şirin’in kişisel resim sergisi ile açılışı yapılan kooperatif yoğun ilgi gördü.

Açılışta konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bölgenin yıllardır hak ettiği değere kavuşması, cazibe merkezi haline gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

İzmit Belediyesi'nin mülkiyetinde olan ama uzun yıllardır el süremedikleri bazılarının kapısından bile giremediğimiz bu mülkleri zaman içerisinde bir bir geri aldıklarını belirten Başkan Hürriyet, "SUSAKO, sanatı ve sürdürülebilirliği birleştirerek toplumsal fayda sağlamayı amaçlayan, yedi cesur kadının hayalini gerçeğe dönüştürdüğü kıymetli bir sanat merkezi. Kadınların iş hayatında daha aktif roller üstlenmeleri, sadece o kadına değil; toplumsal refahımızın da artmasına katkı sağlar. İşte bu yüzden de bu açılışı, bu yolda attığımız önemli adımlardan biri olarak görüyoruz. Geçtiğimiz dönemden bu yana emek verdiğimiz Nikomedia Vakfımızın Başkan Yardımcısı Yavuz Ulugün’e destekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bu kooperatifler büyüyecek. Kadınların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için çok daha güçlü hale gelecek. Biz de bu konuda her zaman yanlarında olacağız. Burada gerçekleştirilecek olan atölyeler, seminerler ve sergilerle hem sanatın hem de kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak" diye konuştu.