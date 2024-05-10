İzmit Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Nazım Gençtürk, öğrencisi tarafından öldürülen İbrahim Okutan öğretmeni anarak, “Öğretmenlerimizin güvenliği için siyasi farklılıkları bir kenara bırakarak çözüm noktasında bir araya gelinmeli” çağrısında bulundu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi, Cengiz Özcan’ın başkanlığında gerçekleşti.

Gündeme geçmeden önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Nazım Gençtürk, geçtiğimiz günlerde öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Okutan’ı anarak çağrıda bulundu.

Gençtürk, “Bugün Türkiye’de çok uzun zamandır gerçekleşmeyen bir şey oldu. Tüm eğitim sendikalarımız farklılıklarını bir yana bırakarak öğretmenlerimizin çalışma güvenliğinin sağlanması, yaşam standartlarının düzeltilmesi ve çalışırken ölmeyelim diyerek bir günlük grev kararı aldılar. Bugün okullarımızda ders zili çalmadı. Bir daha çalmazsa ne olur düşünelim. Bugün öğretmenlerimiz sınıflarına girmedi. Bir öğretmenimizin katledilişinin üstünden birkaç gün geçti. İbrahim Okutan öğretmenimizi buradan rahmetle anıyorum. Ailesine, sevenlerine, tüm eğitim camiasına, öğrencilerine baş sağlığı diliyorum. Tüm erk sahiplerini eğitim camiamızı artık hedef haline getirmeyen, şiddetin önünü açan söz ve eylemlerden kaçınmaya davet ediyorum. Siyasi farklılıkları bir kenara bırakarak çözüm noktasında bir araya gelinmeli. Öğretmenlerimizin sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda mesleklerini icra edebilmeleri için taşın altına ellerini koymaya davet ediyorum. Öğretmenlerimiz iyi ki varlar” diye konuştu.