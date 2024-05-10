Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Herkes Duysun" isimli gündem programına Bursa Yıldırım MTAL Müdürü Ömer Yılmaz ve Biyoloji Öğretmeni Büşra Nilüfer konuk oldu.Oğuzhan Osman BİLGİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun'da Bursa Yıldırım MTAL'in TUBİTAK projesi ve gençlerin mezuniyet sonrasında hangi alanlarda istihdam edildiğine dair başlıklar ele alınıyor.

Bursa Yıldırım MTAL Müdürü Ömer Yılmaz, "Bugün eğitim camiası olarak bizim için kara bir gün. İbrahim öğretmenimizin öldürülmesi nedeniyle sendikalarımızın protestoları söz konusu oldu. Programa başlamadan önce öğretmenlere şiddet ve eğitimde şiddete değinmeden bu konuyu tekrar gündeme getirmek istedik." dedi.

"TEMEL AMACIMIZ HAYATA DEĞER KATAN BİREYLER YETİŞTİRMEK"

Yıldırım MTAL'ni en temel amacının hayata değer katan bireyler yetiştirmek olduğunun altını çizen Ömer Yılmaz, " Şu anda 1200 gencimiz ve 90 öğretmenimizle bu amaca hizmet etmek için çalışıyoruz. 7 tane alanımız bulunuyor. Bu alanlarda Radyo Televizyon, Gazetecelik, Halkla İlişkiler, Muhasebe, Bilişim, Pazarlama ve Büro Yönetimi alanları olarak sıralanıyor. Gençlerimizi mesleğini öğreterek hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Sadece akademik olarak değil, hayatın gerçeklerini de görmelerini sağlayarak gençlerimizi mezun edip iş hayatı ya da bir ileri seviye eğitim görmelerine olanak sağlıyoruz." dedi.

"NİTELİKLİ VE KALİTELİ ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Genç bir eğitimci kadrosuna sahip olduklarını ifade eden Büşra Nilüfer, " Okuldaki tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, okulun işleyişinden ve yaşanabilir bir yer olmasından dolayı çok memnunlar. Okulumuzun amacı tüm bölümlere kaliteli öğrenci yetiştirmek. Kültür öğretmenleri de meslek öğretmenleri de kaliteli ve nitelikli öğrenci yetiştirmeye odaklanmış durumda. Öğrencilerimizin her alanda yetkin olmasını istiyoruz.