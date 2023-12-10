Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli'de vatandaşlarla buluştu. Çerçioğlu, Nazilli Kahveciler Esnaf Odası'nın keşkek hayrına katıldı. Daha sonra Sevindikli Mahallesi'ne geçen Çerçioğlu, burada Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sevindikli Mahallesi Muhtarı Zeki Açık'ın düzenlediği hayra katıldı.





Çerçioğlu'na Nazilli ziyaretinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve CHP Nazilli İlçe Başkanı Naim Atmaca da eşlik etti. Ziyarette Nazillili muhtarlar da Çerçioğlu'nu yalnız bırakmadı.