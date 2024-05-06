Kocasinan Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yunusemre Mahallesi'ne sosyal tesis kazandırıyor. Yunusemre bölgesinde 2015 yılından beri ‘İğne oyası oyar’ gibi dönüşüm çalışmalarını hızla yerine getirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek ve model kentsel dönüşüm gerçekleştirdiklerini söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) -Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “İlk günden beri ne söz verdiysek, hepsini yerine getiriyoruz” dedi.

Kayseri’ye daha iyi bir şekilde hizmet edebilmenin gayreti içinde olduklarını Başkan Çolakbayrakdar, “Yunusemre Mahallemizdeki kentsel dönüşüm alanı içerisinde hak sahiplerine dönüşümle yapacağımız konutların hepsini teslim ettik. Geçen yıl, en son etabında anahtarların teslimatını yaparak, söz vermiş olduğumuz vatandaşlarımızın hepsinin konutlarını yaptık. İyi günlerde otursunlar. Şimdide kentsel dönüşüm alanı içerisinde yaptığımız sosyal tesisimizde kadın erkek yüzme havuzları, spor alanları ve fitness gibi donatılarıyla bir mekânı daha Yunusemre ve Yavuzlar Mahallemize kazandırıyoruz. Tesis, bin 185 metrekare zemin katı ve 345 metrekare büyüklüğünde bir bayan bir erkek olmak üzere iki adet yüzme havuzu olacak. Ayrıca 350 metrekare alanı kapsayan bir bayan bir erkek olmak üzere iki adet spor aktivitelerin yapılabileceği salon olacak. Tamamlandığı zaman bu tesis, bölgenin beklentilerini karşılayacak ve bölgenin çehresini değiştirecek. Dönüşümle birlikte yine bölgeye park inşaatı devam ediyor. Bu tesisi inşallah bu yılın sonunda tamamlayıp, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Tesisi; kadın, erkek, genç ve yaşlı herkesin istifadesine sunmuş olacağız. Kazasız belasız inşaatın tamamlanması ve güzel günlerde bu tesislerin kullanması nasip olsun diliyorum. Bizim bir tek kaygımız var, şehrimizi güzelleştirmek ve şehre hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’ye daha iyi bir şekilde hizmet edebilmenin gayreti içinde olduklarını belirterek, “Biz, şehrimizi ve vatandaşlarımızı seviyoruz. Bu şehre sevdalı ve bu milleti seven ekip ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyerek noktaladı.