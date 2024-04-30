Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Başta Belediyemiz çalışanları olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimizin birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günlerini kutluyorum. Emekleri ve alın terleriyle, ülkemizin ilerlemesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde önemli pay sahibi olan işçi ve emekçilerimiz, bu ülkenin lokomotifi durumundadır” dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün emek, alın teri, kaynaşma ve dayanışma günü olduğunu ifade eden Başkan Er, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler toplum olarak, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşım, dayanışma ve güç birliğinin esas alındığı bir kültür ve medeniyetin mensuplarıyız. Hükümetimizin olduğu gibi Malatya Büyükşehir Belediyemizin de temel hedefi; ülkemizin refahına hizmet eden emek sahiplerinin haklarının geliştirilmesi ve yaşam şartlarının iyileştirilmesidir.

Bünyesinde çalıştırdığı binlerce personeliyle büyük bir aile olan Büyükşehir Belediyesi, işçi kardeşlerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışarak, karşılığını alması noktasında büyük gayret göstermektedir.

Malatya’ya hizmet noktasında, Malatya’nın yeniden inşası ve ayağa kaldırılması noktasında ekibimizin önemli bir parçası olan tüm işçi kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm işçi kardeşlerimin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlar, bu günün çalışma barışını güçlendirmesini, toplumda dostluk ve dayanışmayı artırmasını birlik ve beraberliği pekiştirmesini dilerim.”