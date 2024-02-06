Tahmini Okuma Süresi: dakika

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 11 Şubat Pazar günü saat 18.00’da yapılacak Leyla Hanım filminin galasına gazetecileri davet ettiKOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan Leyla Hanım filminin galası, 11 Şubat Pazar günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan hürriyet gala hazırlıklarıyla yakından ilgilenirken davetiyeleri de bizzat kendisi takdim ediyor.

TEK TEK ZİYARET ETTİ

Başkan Hürriyet, KYÖD Başkan Uğur Saral ile birlikte kentimizde faaliyet gösteren yerel gazeteleri ziyaret ederek davetiyeleri takdim etti. Başkan Hürriyet, bu anlamlı gecede kendilerini yanlarında görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.