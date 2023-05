Belediye Başkanı Kaya, bütçeden harcadıkları her kuruşun şeffaf bir şekilde hesabını verdiklerini söyledi.

İncirliova Belediye Meclisi, Nisan ayı toplantısı Belediye Başkanı Aytekin Kaya başkanlığında toplandı. Toplantıda, İncirliova Belediyesi’nin geçen yıl yaptığı faaliyetleri rapor halinde görüşüldü. Hazırlanan faaliyet raporu hakkında birim müdürleri, meclis üyelerini bilgilendirdi. Mali Hizmetler Müdürü Çetin Bayatlı, bütçe gelirlerinde gerçekleştirme oranının yüzde 84,94, bütçe giderlerinde gerçekleştirme oranının yüzde 83,17 olduğunu belirterek, bütçede mali disiplinin sağlandığını vurguladı. Daha sonra oylama sunulan faaliyet raporu, oy birliğiyle kabul edildi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Faaliyet raporunun ardından, meclis üyeleri Mehmet Çelebi, Mehmet Güler, Mustafa Karayiğit, Hatice İrik ve Orhan Yavuz’un hazırladığı Denetim Komisyonu raporu görüşüldü. Rapor hakkında söz alan Meclis Üyesi Mustafa Karayiğit; “Denetimi, beş meclis üyesi ile birlikte yaptık. Denetim esnasında, mümkün olduğu kadar yapıcı olmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bize, her istediğimiz belgeyi eksiksiz olarak arz eden, temin eden belediye müdürlerine ve personellerine teşekkür ediyorum. Haklarını bize helal etsinler” diye konuştu.

“HALKIMIZIN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARTMADIK”

Tasarruf yaparak bütçeyi en iyi şekilde yönettiklerini belirten Başkan Kaya, toplantı sonrasında faaliyet ve denetim raporlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Harcadıkları her kuruşun şeffaf bir şekilde hesabını verdiklerini belirten Başkan Kaya; “Daha önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl da belediyemizin tüm imkânlarını, vatandaşlarımıza hizmet için kullandık. İlçemizin acil sorunlarını çözmemizin yanı sıra birçok yatırım ve hizmet yaptık. Tasarruf yaparak, bütçemizi en iyi şekilde yönettik. Harcadığımız para İncirliova halkının bize emanetidir. Emaneti korumak ve hesabını vermek konusunda 4 yıldır hiçbir sorun yaşamadık, halkımızın güvenini boşa çıkartmadık. Her faturaya, muhasebede yapılan her işleme tek tek bakıldı, aldığımız bir tek vidanın, cıvatanın bile şeffaf şekilde hesabını verdik. Bu durum, Denetim Komisyonu raporuna da yansımış durumda. Belediyemizin iş ve işlemlerinde yapılan incelemede, suç unsuru oluşturacak hiçbir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Personelimize, komisyonun kendilerinden talep ettiği tüm evrakları şeffaflık ve titizlikle vermesini söylemiştim. Bu anlamda komisyon üyelerimizin ayrıntılı bir denetim gerçekleştirmesine katkı sunulmuştur. Ben, özverili çalışmaları için personelimize ve komisyon üyelerine, ayrıca değerlendirme yapan tüm meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimizden asla ödün vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.