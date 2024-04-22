Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

SİVAS (İGFA) - Başkan Uzun mesajında; “23 Nisan 1920, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Ecdadımız zorlu şartlar altında kenetlenerek bağımsızlığından ödün vermemiş, büyük mücadeleler neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak Türk milletinin hürriyetini ve milli iradenin hâkimiyetini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu minvalde Türkiye Büyük Millet Meclisi, istikbal mücadelemizin öncüsü olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM'nin kurulduğu bu önemli günü yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımıza armağan etmiştir. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı ve devletimizi çocuklarımızın koruyacağına olan inancını 23 Nisan ile tüm dünyaya ilan etmiştir. Dünyadaki yegâne çocuk bayramı olan 23 Nisan aynı zamanda sevginin, kardeşliğin ve barışın da sembolüdür.

Bizler ve çocuklarımız, 104 yıldır olduğu gibi bu kutlu emanete sahip çıkarak milli iradenin ve millet egemenliğinin koruyucusu olmaya devam edeceğiz. Şanlı tarihimizden aldığımız güç ve çocuklarımızın gülen gözlerinden aldığımız enerji ile durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyor; TBMM’nin açılışının 104. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.