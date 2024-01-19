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Düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Mete'nin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenüs ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Yavuzkan katıldı.

Tatil döneminde dinlenmeleri, eksik oldukları konuları tekrar edip bol bol kitap okumaları, tatili verimli ve eğlenceli geçirmeleri önerilerinde bulunarak öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

Batman'ın Sason ilçesinde Kaymakam Murat Mete Şehitler Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu. BATMAN (İGFA) - Öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Mete, karne alan öğrencileri tebrik ederek hediyeler verdi.

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