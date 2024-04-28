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Alınan bilgiye göre arama kaydı bulunan şahıs sevk edildiği makamlarca 17 Yıl hapis cezası kararına istinaden tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 5 ayrı suçtan aranması bulunan şahıs Bursa'da yakalandı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı'nın başlattığı ülke genelinde icra edilen MERCEK-6 operasyonu kapsamında; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı birimlerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada toplam 5 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şahıs Bursa'da yakalanarak Bilecik'e getirildi.

Irak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz halde

Irak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz halde

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