PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Erkoyuncu sermayesi alın teri olan çiftçilerin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutladı

KONYA (İGFA) - PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Erkoyuncu yaptığı açıklamada çiftçilerin sadece tarımsal üretimdeki rolüyle değil, aynı zamanda toplumun ekonomik ve sosyal kalkınmasında da kilit bir rol oynadığını ifade ederken çiftçilerin toprağa hayat veren kahramanlar olduğunu söyledi. Başkan Erkoyuncu, “Tarım sektörü insan hayatının olmazsa olmazıdır. Tarım, sadece insan hayatı için değil ülke ekonomisi içinde son derece stratejik öneme haiz bir sektördür. Tarım alanında sürdürülebilirliğin devam etmesi de önemli faktörler arasındadır. Sürdürülebilir tarım için bütün üniversiteler, bilim adamları, STK'lar eskiye göre daha bilinçli hareket etmektedir. Buradaki en büyük çaba ve gayret çiftçilerimizindir. Her geçen gün birim alandan elde edilen verim ve ürün çok iyi bir noktadadır ama özellikle bölgemizde, Konya ovamızda bu bariz bir şekilde hissedilir ölçüye dayanmıştır. Burada asıl kahramanlar Türk çiftçisidir. Çiftçilerimiz özveri ile çalışmakta ve bilinçli tarım uygulamalarıyla da ciddi bir emek sarf etmektedirler. Çiftçilerimiz gerek tarım makinelerini kullanarak modern tarım tekniklerini uygulamaları, gerekse geleneksel tarım yöntemlerini sürdürmeleriyle, ülkemizin tarımsal potansiyelini üst seviyelere çıkarmaktadırlar. Bizler de çiftçilerimizin refahı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

"BAKANIMIZ SAĞLIKLI BİR FİYAT POLİTİKASI UYGULAMASI İÇİN SAMİMİ BİR GAYRET İÇERİSİNDE"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile de sıklıkla bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Erkoyuncu, bölge tarım ve hayvancılığının iyileştirilmesi ile alakalı istişare halinde olduklarını söyledi. Başkan Erkoyuncu, "Bütün dünyadaki emtia fiyatlarının düşmesinden kaynaklı son 1 yılda tarım ürünlerinde düşüş gözlemlenmekte. Sayın Bakanımızla da bu konuyu sık sık istişare ediyoruz. Kendisi, tarım ürünleri taban fiyatlarında sağlıklı bir fiyat politikası uygulaması için samimi bir gayret içerisinde. İnşallah umduğumuzu bulacağız, karşılığını alacağız." ifadelerine yer verdi.

"SERMAYESİ ALIN TERİ OLAN TÜM ÇİFTÇİLERİMİZİN GÜNÜNÜ KUTLARIM"

Tüm çiftçilerin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutlayan Başkan Erkoyuncu, "Alın teri döken, sermayesi alın teri olan tüm çiftçilerimizin Çiftçiler Günü'nü kutlarım, hepsine saygılar sunarım. Bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ederim." diye konuştu.