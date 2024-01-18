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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, İzmir, Bursa ve Kocaeli Büyükşehir adaylarını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bağımsız Türkiye Partisi, İzmir’den Yüksel Odabaşı’nı, Bursa’dan Hasan Aydın’ı, Kocaeli’den ise Muharrem Can’ı aday gösterdi

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın adayları sosyal medya hesabından duyurdu.

İzmir adayını “İzmir’e yakışan, İzmir’i bilen, İzmirliyi bilen, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı kıymetli abim Yüksel Odabaşı BTP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olmuştur." diyerek paylaşan Baş, “Çoğunuzun “Atatürkçü hoca” olarak tanıdığı kıymetli abim Hasan Aydın Bursa Büyükşehir belediye başkan adayımız olmuştur. Kendisine üstün başarılar diliyorum…” dedi.

BTP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı İzmitli iş insanı Muharrem Can olurken, duayen gazeteci Nurcan Sabur İstanbul Kadıköy adayı olarak açıklandı.

EN GENÇ ADAY GÖLCÜK’TEN…

BTP lideri Hüseyin Baş'ın paylaştığı adaylardan biri de Kocaeli’nin Gölcük ilçesi adayı Abdülkadir Üstüner oldu.

Baş'ın sosyal medya hesabından adaha önce ilan ettiği diğer adaylar ise şöyle: İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Cemevi Başkanı Turan Kelle, Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı, ilahiyatçı Sabri Terzi, Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı Burak Karataşoğlu.