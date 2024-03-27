Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, 1-31 Mart Dünya Kolon Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla kolon kanseri ve erken teşhisin önemine dair açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Kolon kanserinin tedavisi mümkün olan ve önlenebilir bir hastalık olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Aytaç Atamer, kolon kanserinin günümüzde en sık karşılaşılan üçüncü kanser çeşidi olduğunu kaydetti.

Düzenli kontrolün önemine vurgu yapan Prof. Dr. Aytaç Atamer, “45 yaş üzerindeki herkes, önceden kolonoskopi yapılmadıysa mutlaka yaptırması gerekir. Özellikle ailesinde birinci derece akrabalarında kolon kanseri olan kişilerse, akrabalarının kolon kanserine yakalandığı yaşın 10 yıl gerisinden başlayarak düzenli kolonoskopi yaptırmalı” dedi.

Prof. Dr. Aytaç Atamer, kanama ya da kansızlık gibi belirtilere sahip olan kolon kanserinin, belirti vermeyebildiğini de ifade ederek, “Sol tarafı tutan kolon kanserleri karşımıza kanamayla gelmekte, sağ tarafı tutanlar ise daha çok kansızlık ile gelmektedir. Bu nedenle takip ve düzenli kolonoskopi, hastalığı yakalamak ve tedavi etmek için son derece önemli.” dedi.

Beslenme alışkanlıkları, özellikle sigara ve alkol tüketimi ile kırmızı et ve şarküteri ürünlerinin fazla tüketimi, yağlı gıdaların tüketilmesi, aşırı kilo ve hareketsizliğin kolon kanserinin oluşmasında rol oynadığını da kaydeden Prof. Dr. Aytaç Atamer, kolon kanserlerinin polip aşamasıyla başladığını, zamanla bu poliplerin kanserleştiğini, bu nedenle düzenli kolonoskopi yapılan hastalarda poliplere bakılarak, polip varsa çıkartmanın mümkün olduğunu anlattı.