Kadınlar Voleybol Bölgesel Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bilecik’te düzenlenen final müsabakaları sonunda adını Kadınlar Voleybol 2. Ligi’ne yazdırdı. 3-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bilecik Spor Salonu’nda gerçekleştirilen final müsabakalarında oynadığı 3 maçı da kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor hedefine ulaştıBURSA (İGFA) - . Final etabındaki ilk maçında Kütahya Tavşanlı Moymulspor ile karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. İkinci maçında Balıkesir Bandırma Voleybol’u 3-1’lik skorla geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü maçında ise Gemlik İstiklal Spor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı ve 3’te 3 yaparak şampiyonluğa ulaştı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu başarısıyla yeni sezonda Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.