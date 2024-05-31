Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerini mezuniyet heyecanlarında yalnız bırakmadı. Başkan Erdem, gençlerin bu özel gününde yanlarında olarak heyecanlarına ortak oldu. BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa ilçesinde İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri eğitimlerini tamamlayarak mezun olmanın gururunu yaşarken, aileleri ve öğretmenleri de bu coşkuya eşlik etti.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, mezuniyet töreninde bu özel gününde gençlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, öğrencilerin başarısıyla gurur duyduğunu ve tüm öğrencileri tebrik etti.

Mezuniyet töreni, İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek Okulu bahçesinde gerçekleştirildi. Bu anlamlı gün için özel olarak hazırlanan pasta büyük bir coşkuyla kesildi.

Törende renkli anlar yaşanırken, öğrencilerin sahneye çıkarak diplomalarını almaları büyük alkış topladı. Aileler, çocuklarının mezuniyetini gururla izlerken, öğretmenler de öğrencilerinin başarılarını kutladı.