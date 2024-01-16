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Bursa'da Osmangazi Belediyesi, ilçedeki Yükseöğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine Dijital Eğitim Paketi ile destek veriyor.BURSA (İGFA) - Bugüne kadar hayata geçirdiği eğitim yatırımlarıyla geleceğimizin teminatı gençlerin yanında olan Osmangazi Belediyesi, üniversite adayları için yeni bir destek çalışması başlattı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, YKS’ye hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla “dijital eğitim” paketi hediye ettiklerini belirterek, “25 farklı yayın evinden 450 bin soru ve çözüm videosu içeren bu paket, gençlerimizin sınav hazırlıklarına büyük katkı sağlayacaktır. Ücretsiz olarak dağıttığımız bu dijital eğitim paketinin öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca bu paket içinde öğrencilerimize bir de sürpriz yaptık. Gençlerimiz bir yandan derslerini çalışırken bir yandan da katılacakları çekilişle tablet kazanma şansına sahip olacak. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatında başarılar diliyorum.” dedi.

25 farklı yayınevinden 450 binden fazla soru ve çözüm videosu içeren uygulamaya öğrenciler ücretsiz olarak erişim sağlayabiliyor. Deneme sınavları, canlı dersler, konu anlatım videoları ve birçok uygulamanın bulunduğu sistem sayesinde öğrenciler, cep telefonu, tablet veya bilgisayardan günün her saati rahatlıkla ders çalışma imkânı bulabiliyor.