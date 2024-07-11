Bursa Tarım ve Orman ​İl Müdürlüğü'nde çeşitli birimlerinde göreve başlayan aday memurların asil memurluğa geçişini sağlayan “Aday Memur Yemin Töreni" düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'da temel ve hazırlayıcı eğitim sınavlarında başarı gösteren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki aday memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 58'inci maddesi uyarınca, yemin ederek asil memur olarak atandı

İdari ve Mali Şube Müdürü Adem Gümüşsoy, ataması gerçekleştirilen personeli tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.