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Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi, 8 bin 638 kişiyi meslek sahibi yaparken, 820 kişiyi de istihdama kazandırdı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi'nin, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılması, genç işsizliğin azaltılması, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanın yetiştirilmesi ile mesleki bilgi ve becerinin artırılması amacıyla Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde verdiği ücretsiz teknik eğitim kursları farkındalık oluşturuyor.

Muhasebe ve Lojistik, Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama, Tekstil, Tarım Uygulamaları, Teknik Eğitim Kursları ile 5 ana branşta 44 ayrı modülde eğitimlerin verilen merkezde 4 yılda 6 bin 454’ü mesleki, 2 bin 184’ü teknik olmak üzere 8 bin 638 kişiye eğitim verildi.

KENDİ İŞLERİNİ KURUYORLAR

Genç istihdamını teşvik ederek, nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak için 18-35 yaş arası gençlere ücretsiz teknik eğitim kursları düzenlediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Genç nüfusun istihdam edilmesi için istihdam açığı olan meslek gruplarında gençlerimizin becerilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda başta tekstil olmak üzere, otomotiv ve makine sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilerek kalıcı istihdamın sağlanması için çalışıyoruz. Ücretsiz teknik eğitimlerden yararlanan kursiyerlerimizden 841 istihdama kazandırdık. Bunun yanı sıra eğitimlerimizden yararlanan birçok gencimizde kendi işini kurdu" diye konuştu.