9 Mayıs Dünya Çölyak Günü kapsamda Altıparmak Fethi Açançiçek Ortaokulunda farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Etkinliğe Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü idarecileri, Bursa Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Yusuf Altay, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, “Bursa’daki okullarımızda çölyak hastası olan 328 öğrencimiz için İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliğinde okullarımızda farkındalık eğitimleri verildi. Bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan Altıparmak Fethi Açançiçek Ortaokulumuz, Millî Eğitim Bakanlığının yürüttüğü Harezmi Eğitim Modeli projesi kapsamında 5 öğretmen ve 20 öğrenci ile birlikte Çölyak hastalığı farkındalığını artırmak üzere etkinlikler, doktor ve diyetisyen katılımıyla eğitimler ve glütensiz mutfak konusunda eğitim materyalleri hazırladılar. Özellikle çölyak hastalığında erken tanı çocuklarda büyümenin yakalanmasında, uzun dönem komplikasyonlarının önlenmesinde önemlidir. Bu etkinlikle bu anlamda farkındalık sağladıkları için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.