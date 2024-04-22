TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Bursa Bölge Sergisi törenle açıldı.BURSA (İGFA) - Bu yıl 18. si düzenlenen ve Türkiye genelinde 12 bölgede gerçekleştirilen 2204 B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışmasına Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ve Yalova'dan ortaokul öğrencileri katıldı.

Proje yarışmalarının bölge sergisi törenine Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Taşdelen, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Danışman, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bursa'dan 165 proje başvurusu yapıldığı yarışmanın bölge sergisine 29 başvuru davet edildi. Bölge sergisi, 22 -25 Nisan 2024 tarihleri arasında Bursa Teknik Üniversitesi Fuaye alanında gerçekleştirilecek. Her yıl düzenlenen TÜBİTAK 2204 B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ile ortaokul öğrenimine devam eden öğrencilerin temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik edilmesi, bu konuda çalışma yapmaya yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amaçlanıyor.